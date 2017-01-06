Samsung, Galaxy S8 İçin Temkinli!

Teknoloji şirketlerinin geliştirdiği ürünlerin bazen kalite sorunlarıyla karşılaştığını görüyoruz. Hatta daha ileri gidip, farkında olmadan teknik sıkıntılarla piyasaya sürülen ve bu nedenle büyük spekülasyonlara sebep olan ürünlerle de karşılaşıyoruz. Buna en son örnek herkes tarafından bilinen Galaxy Note 7 olmuştu.



Samsung, Note 7 krizi neticesinde 2016'nın ikinci yarısını bir hayli sıkıntılı geçirdi. Samsung'un böylesi büyük bir krizle başa çıkma yöntemleri de sorgulanırken, Güney Koreli şirket çok sayıda tüketicisinden kötü niyetli mesajlar da aldı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Note 7 krizinin izlerini silmek için başta Samsung Electronics CEO'su Kwon Oh-hyun olmak üzere tüm Samsung çalışanları büyük çaba sarf etmeyi de ihmal etmedi. Yeni yılın gelmesiyle beraber Kwon Oh-hyun, 2017'de de çalışanlarından bu özveriyi sürdürmelerini istedi.



Galaxy S8 Kablosuz Kulaklıkla Gelebilir!



Kwon Oh-hyun, yeni yıl konuşmasında çalışanlarına seslenerek, geçirilen kötü günlerin izlerini silmek için bu sene daha fazla çalışmaları gerektiğinin, öte yandan daha fazla temkinli davranmak zorunda olduklarının mesajını verdi. Kwon Oh-hyu, ayrıca imalat süreçlerindeki güvenlik ve denetimlerin artmasını istedi. Hatta bu uğurda, gerekirse yeni ürünlerin piyasaya çıkışının ertelenebileceğinin sinyallerini verdi.



Bu mesajdan şunu çıkartmak mümkün: Samsung Galaxy S8 önümüzdeki ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Konresi'ne yetişmeyebilir. Bunun yerine bu sene Galaxy S8'i nisan ayında görebiliriz. Zira bununla ilgili raporlar da ulaşmaya başladı. Galaxy S8'in akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.