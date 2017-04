Samsung Galaxy S8 Gelişmiş Ön Kamerası ile Mobil Fotoğrafçılık Zirvesine

Samsung Galaxy S8 Gelişmiş Ön Kamerasıyla Selfi Sınırlarını Kaldırıyor.





Samsung, akıllı telefonu yeniden tanımlayan Galaxy S8'in sahip olduğu gelişmiş kamera özellikleriyle mobil fotoğrafçılığı yeni bir seviyeye taşıyor.





Samsung'un New York, Londra ve İstanbul'da eş zamanlı olarak tanıtılan yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+ gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcıların her zaman her yerde mükemmel fotoğraflar çekebilmesi için ihtiyaç duydukları araçları sunan gelişmiş kameralar, düşük ışıkta bile capcanlı fotoğraflar çekiyor. Ayrıca, Galaxy S8 ve S8+ sahip oldukları filtre yelpazesiyle fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı daha keyifli hale getiriyor.



Galaxy S8 ve S8+, hemen her ortamda parlak ve net fotoğraflar elde etmek için sofistike çoklu görüntü işleme teknolojisiyle donatıldı. Bu teknoloji ile kamera, bir yerine üç fotoğraf çekiyor, en net görüntüyü seçip kalan ikisini bulanıklığı azaltmak için kullanıyor. Üç görüntünün üst üste konmasıyla elde edilen fotoğraf, daha net konturlara ve detaylara sahip oluyor.Bu sonuç, düşük ışıkta ve zorlu şartlarda çekilen görüntüler için bile geçerliliğini koruyor. Galaxy S8, hızlı işlemcisi sayesinde bu işlemi hız farkı olmadan gerçekleştirebiliyor.



Galaxy S8 ana kamerası insan gözünden ilhamla geliştirildi





Telefonun 12MP F1.7 otomatik odaklamalı ana kamerası, Samsung Galaxy S7 ile akıllı telefon pazarına ilk kez sunulan, muhteşem Dual Pixel görüntü sensörünü kullanıyor. Dual Pixel teknolojisi ile her piksel, insan gözünün yaptığı şekilde hassas ve hızlı odaklanma sunuyor. Bu teknoloji, çip fazlı tespit için kameranın tüm piksellerini iki fotodiyot haline getirerek düşük ışık koşullarında bile yüksek otomatik odaklanma performansı sağlıyor.



Şimdiye kadar akıllı telefon üreticileri selfieçekmek için kullanılan ön kamerayı tasarlarken kullanıcıların ortalama kol uzunluğu dikkate alınarak hesaplanan sabit bir odaklama mesafesine göre ön kamerayı programlıyorlardı.. Ancak, bu mesafe, selfie çubukları ve diğer aksesuarların çoğalmasıyla değişiklikler göstermeye başladı. Bu nedenle, Galaxy S8 ve S8+'daki 8MP F1.7 ön kamera, otomatik odaklama özellikleri ve yüz tanıma teknolojisi ile donatıldı. Bu sayede mesafeden bağımsız olarak yüze odaklanan kamera daha üstün bir selfie kalitesine ulaşıyor.



Filtre ve çıkartma seçenekleri genişletildi





Samsung Galaxy S8 Gelişmiş Ön Kamerası ile; kullanımı kolay filtre ayarları ile kullanıcılar; sekiz güzellik filtresi de dahil olmak üzere 16 filtreden oluşan bir koleksiyondan seçim yapabiliyor. Ayrıca telefonların Kamera uygulaması doğrudan fotoğraflara eklenebilen ve sürekli güncellenmesi planlanan 34 çıkartma ve 50 damga içeriyor. Kameranın yüz tanıma teknolojisi sayesinde Kamera veya Video modundayken çekilen nesne üzerinde anlık olarak statik ve hareketli yüz özellikli çıkartmalar uygulanabiliyor.



Galaxy S8 ve S8+ geniş ekrana sahip telefonlar olmalarına rağmen; kullanıcıların tek elle kamera uygulamasını başlatma ve kontrol etme imkanı sağlayacak şekilde tasarlandılar.



Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı olmak üzere üç renk alternatifiyle Türkiye'de satışa sunulan Galaxy S8'in; tavsiye edilen satış fiyatı 4.399 TL ve Galaxy S8+'ın ise 4.999 TL olarak açıklandı.



Kullanıcılar shop.samsung.com/tr adresindeki ön sipariş seçeneği ile Türkiye'de cihazlara sahip olan ilk kişiler arasında yer alabilecekler.



Ön sipariş verenler, aynı zamanda 400 TL'lik SamsungWA Aksesuar hediye çekinden faydalanabilecekler.



