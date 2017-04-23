Samsung Galaxy S8 Dünya ile Aynı Anda Satışa Çıktı, Yeni Amiral Gemisi Türkiye'de

Samsung Galaxy S8 Dünya ile aynı anda Türkiye'de satışta.





Samsung Galaxy S8 Dünya ile Aynı Anda Satışa Çıktı, Yeni Amiral Gemisi Sonunda Türkiye'de!



Samsung'un yeni amiral gemisini merakla bekleyenler ön sipariş rekoru kırdı. Samsung Ön sipariş veren kullanıcılarını hediyeler ile bir anlamda ödüllendiriyor. Bugün ise Samsung Galaxy S8 Dünya ile aynı anda Türkiye'de Tüm marketlerde satışa sunulmaya başlandığını duyurdu.



Samsung, 29 Mart'ta tanıttığı devrim niteliğindeki yeni akıllı telefonu Galaxy S8 ve S8+'ı, bugün dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de satışa sunuyor. Samsung Galaxy S8 Dünya ile aynı anda Türkiye'de Satışı başladı!





Gelişmiş kamerası, artırılmış performansı ve yeni özellikleriyle tanıtıldığı günden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılanan Galaxy S8 ve S8+, akıllı telefonda sınırları kaldırmak isteyenlerle buluşuyor.



Samsung Electronics, akıllı telefonda sınırları yeniden tanımlayan Galaxy S8 ve S8+'ı bugün itibarıyla dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de kullanıcılarla buluşturuyor. Heyecanla beklenen ve 29 Mart tarihinde New York ve Londra ile eş zamanlı olarak İstanbul'da lansmanı yapılan Samsung Galaxy S8 ve S8+ telefonları Türkiye'de mağazalarda yerini almadan tüketicilerin yoğun ilgisi ve geri bildirimleriyle karşılandı.



Şimdi Yeni Galaxy S8 için ön sipariş verenler ise ilk sahip olma şansı yakalayacaklara, SamsungWA'dan 400 TL hediye çeki kazandırıyor. Ön siparişlerin 24 Nisan'dan itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Üstelik Ücretsiz Kargo, 14 Gün Koşulsuz İade ve 24/7 kargo takibi fırsatı ile online mağazasında satışta.



Samsung Galaxy S8 Dünya ile Aynı Anda Satışa Çıktı





5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımı akıllı telefon anlayışına yeni bir boyut katıyor. Samsung'un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning® Gorilla® Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor.



Galaxy S8 ve S8+, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuçları veren gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatıldı.



Sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olan Galaxy S8 ve S8+, hız ve performansıyla sınırları kaldırırken; 450 Mbps hızında kadar LTE ve gigabit hızında Wi-Fi bağlantı özelliklerini destekliyor.



Ödüllü bir güvenlik platformu olan Samsung Knox ile geliştirilen Galaxy S8 ve S8+, parmak izi okuyucu, iris tarayıcı ve yüz tanıma da dahil olmak üzere gelişmiş biyometrik teknolojiler sunuyor. Böylece kullanıcılar, kendilerine en uygun, güvenli biyometrik kimlik doğrulama yöntemini seçebiliyor.



Samsung DeX ise, akıllı telefonu bir masaüstüne dönüştürüyor. Galaxy S8 ve S8+'ın işlemci gücü sayesinde Samsung kullanıcıları, DeX ile telefonlarındaki verileri kolayca görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve akıllı telefonlarıyla sanki masaüstü veya tablet bilgisayarda çalışır gibi hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilirler.



Samsung Galaxy S8 Dünya ile Aynı Anda Satışa Çıktı ve Fiyat sürpriziyle geldi





Samsung Electronics Türkiye, tüketicilerin ilgisi ve geri bildirimleri doğrultusunda, Galaxy S8 ve S8+'ın sunduğu önemli yenilikleri Türkiye'de daha fazla kullanıcı ile buluşturmayı amaçlayarak Galaxy S8 ve S8+ modellerinin mağaza satışı öncesinde bir fiyat düzenlemesi yaptı.



Bugünden itibaren Galaxy S8 3.999 TL, Galaxy S8+ ise 4.499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile mağazalarda ve shop.samsung.com/tr adresinden satışa sunuluyor.



Samsung Galaxy S8 Dünya ile Aynı Anda Satışa Çıktı. Samsung online mağazası ve tüm teknoloji marketlerde…



Samsung Galaxy S8 ürünlerinin özellikleri





Galaxy S8

Galaxy S8+



İşletim Sistemi

Android 7.0



Şebeke

LTE Cat. 9



Boyutlar

148.9 x 68.1 x 8.0 mm, 155g

159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173g



AP

Sekiz Çekirdek (2.3GHz Dört + 1.7GHz Dört), 64 bit, 10 nm



Hafıza

4GB RAM (LPDDR4), 64GB (UFS 2.1)



Ekran

5.8" 1 Quad HD+



(2960×1440), (570ppi)

6.2" 1 Quad HD+



(2960×1440), (529ppi)



1 Ekran çapraz ve tam bir dikdörtgen olarak yuvarlak köşeleri hesaba katmadan ölçülmüştür



Kamera

Ana Kamera: Dual Pixel 12MP OIS (F1.7), Ön: 8MP AF (F1.7)



Batarya

3,000 mAh

3,500 mAh



Kablolu ve Kablosuz Hızlı Şarj



WPC and PMA ile Uyumlu Hızlı Şarj



Ödeme

NFC, MST



Bağlantı

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM



Bluetooth® v 5.0 (LE 2Mbps'e kadar), ANT+, USB Type-C, NFC,



Konum (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)



*Galileo ve BeiDou kapsaması sınırlı olabilir.



Sensörler

Hareket Sensörü, Barometre, Parmakizi Sensörü, Gyro Sensör,

Jeomanyetik Sensör, Hall Sensör, Nabız Ölçer, Yakınlık Sensörü,RGB Işık Sensörü, İris Sensörü, Basınç Sensörü



Ses

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB,



FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF



Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM



http://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s8-dunya-ile-ayni-anda-satisa-cikti-56748/