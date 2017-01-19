Samsung Galaxy S7 Android Nougat ile Full Hd Çözünürlüğe Düşüyor

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine dağıtılmaya başlanan yeni Android sürümü Nougat ile ekran çözünürlüğü Full HD'ye düşüyor.



İlk olarak Kore'de yayınlanmaya başlayan Android Nougat güncellemesi yavaş yavaş Avrupa ülkelerine de dağıtılacak. Bir kaç gün içinde ülkemize de gelecek yeni Android güncellemesi ile Samsung Galaxy S7 modellerinde ekran çözünürlüğü düşüyor. Normalde QHD yani 2K çözünürlüğe sahip olan 2.5D kavisli ekranda güncellemenin ardından çözünürlük düşüyor.



Android Nougat güncellemesi ile yaşanan bu durumun hem artıları hem de eksileri bulunmakta. QHD çözünürlükle gün içinde harcanan batarya ile Full HD çözünürlük arasında oldukça fark yaratacak. Daha uzun süre kullanımı sağlayacak. Ancak ekran kalitesi normal alıştığınız izlenimden biraz daha düşük olacak.







Full HD çözünürlükten memnun kalmayan kullanıcılar ise eski ekran çözünürlüğüne ayarlar menüsünden kavuşabilirler. Ayarlar > Ekran > Ekran Çözünürlüğü adımlarını izleyerek varsayılan ekran çözünürlüğünü QHD olarak tekrar ayarlama şansları mümkün.



Yeni Android güncellemesi ile Galaxy S7 ve Galaxyy S7 Edge modellerinde ekran çözünürlüğünü düşürerek batarya süresini arttırabilirsiniz ya da ben ekran çözünürlüğünden asla ödün vermem varsın batarya kullanımı azalsın diyenler ise QHD çözünürlükle yollarına devam edebilirler.