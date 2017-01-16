TÜMÜ
Haberler Search
Samsung Galaxy C7 Pro Tanıtıldı!

Samsung Galaxy C7 Pro Tanıtıldı!

Samsung'un bir süre önce görüntüleri sızan telefonu Galaxy C7 Pro, resmi olarak tanıtıldı!

Samsung Galaxy C7 Pro Tanıtıldı!

Samsung'un orta-üst seviye telefonu Galaxy C7 Pro'ya ait görüntüler, geçen hafta internete sızmıştı. Cihazın resmi olarak tanıtılmasıyla bu görüntülerin gerçek olduğu anlaşıldı.

Galaxy C7 Pro'nun en önemli özellikleri, şöyle sıralanıyor.



    5.7 inç Super AMOLED ekran, Full HD (1920x1080px) çözünürlük

    Sekiz çekirdekli 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 625 SoC ve Adreno 506 grafikler

    4GB RAM

    64GB dahili depolama alanı (kullanıcıya kalan 50,9GB alan) ve 256GB'a kadar microSD kart desteği

    16MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera, LED flaş, otomatik odaklanma ve 30fps'de 1080p video kaydı

    16MP ön kamera, f/1.9 diyafram

    4G LTE desteği

    Çift SIM desteği

    802.11 a/b/g/n Wi-Fi

    Bluetooth 4.2

    NFC, Samsung Pay desteği

    USB 2.0 portu ve Type-C bağlantı

    Parmak izi okuyucu

    3,300mAh pil

    156.5 x 77.2 x 7mm; 172g



    Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Galaxy C7 Pro, çok ince bir telefon ve metalik bir gövdeyle geliyor. Samsung, Galaxy C7 Pro için Çin'de yakında ön sipariş almaya başlayacak ancak cihazın fiyatı ve diğer bölgelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

    Kaynak: Chip.com.tr

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads