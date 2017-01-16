Samsung Galaxy C7 Pro Tanıtıldı!

Samsung'un orta-üst seviye telefonu Galaxy C7 Pro'ya ait görüntüler, geçen hafta internete sızmıştı. Cihazın resmi olarak tanıtılmasıyla bu görüntülerin gerçek olduğu anlaşıldı.
Galaxy C7 Pro'nun en önemli özellikleri, şöyle sıralanıyor.
5.7 inç Super AMOLED ekran, Full HD (1920x1080px) çözünürlük
Sekiz çekirdekli 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 625 SoC ve Adreno 506 grafikler
4GB RAM
64GB dahili depolama alanı (kullanıcıya kalan 50,9GB alan) ve 256GB'a kadar microSD kart desteği
16MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera, LED flaş, otomatik odaklanma ve 30fps'de 1080p video kaydı
16MP ön kamera, f/1.9 diyafram
4G LTE desteği
Çift SIM desteği
802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Bluetooth 4.2
NFC, Samsung Pay desteği
USB 2.0 portu ve Type-C bağlantı
Parmak izi okuyucu
3,300mAh pil
156.5 x 77.2 x 7mm; 172g
Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Galaxy C7 Pro, çok ince bir telefon ve metalik bir gövdeyle geliyor. Samsung, Galaxy C7 Pro için Çin'de yakında ön sipariş almaya başlayacak ancak cihazın fiyatı ve diğer bölgelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.
Kaynak: Chip.com.tr