Samsung Galaxy C7 Pro Tanıtıldı!

Samsung'un orta-üst seviye telefonu Galaxy C7 Pro'ya ait görüntüler, geçen hafta internete sızmıştı. Cihazın resmi olarak tanıtılmasıyla bu görüntülerin gerçek olduğu anlaşıldı.



Galaxy C7 Pro'nun en önemli özellikleri, şöyle sıralanıyor.









5.7 inç Super AMOLED ekran, Full HD (1920x1080px) çözünürlük



Sekiz çekirdekli 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 625 SoC ve Adreno 506 grafikler



4GB RAM



64GB dahili depolama alanı (kullanıcıya kalan 50,9GB alan) ve 256GB'a kadar microSD kart desteği



16MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera, LED flaş, otomatik odaklanma ve 30fps'de 1080p video kaydı



16MP ön kamera, f/1.9 diyafram



4G LTE desteği



Çift SIM desteği



802.11 a/b/g/n Wi-Fi



Bluetooth 4.2



NFC, Samsung Pay desteği



USB 2.0 portu ve Type-C bağlantı



Parmak izi okuyucu



3,300mAh pil



156.5 x 77.2 x 7mm; 172g







Fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere Galaxy C7 Pro, çok ince bir telefon ve metalik bir gövdeyle geliyor. Samsung, Galaxy C7 Pro için Çin'de yakında ön sipariş almaya başlayacak ancak cihazın fiyatı ve diğer bölgelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.



Kaynak: Chip.com.tr