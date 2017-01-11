Samsung Ev Pil, 20 Dakika Şarj ile 500 Km Mesafe Sunuyor

Elektrikli otomobilde mesafe kaygılarına 2021'de veda edebiliriz.





Samsung EV Pil, Elektrikli Otomobillerin mesafe endişelerine son verecek.



Elektrikli otomobil sektörü hızla gelişiyor. Bir çok üretici bu konuda oldukça ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Bir çok model daha prototip halindeyken bile alıcı buluyor. 2021 yılına gelindiğinde öyle görünüyorki bir çok üreticinin elektrikli otomobil yelpazesi olacak.



Batarya teknolojisindeki gelişmeler, bu araçların sunabileceği menzil ve özellikleri belirleyecek ancak Samsung tüketicilere önümüzdeki on yılın başında neyin mevcut olacağına dair kısa bir fikir vermeye yetiyor.



Samsung SDI'ın BMW için Batarya sağlayan Lityum iyonu ve yenilenebilir bölümü bügün, yeni nesil bir batarya duyurdu.



Samsung Elektrikli Otomobilde Mesafe Kaygılarını Gideriyor. Samsung EV Pil!



Söz konusu yeni nesil batarya 20 dakika şarj ile 600 Km (373 miş) sürüş imkanı sağlıyor. Yüksek yoğunluklu Samsung EV pili, kapasitenin %80'inini yani 500 Km mesafeyi rahatlıkla sağlayacak şekilde tasarlandı.



Referans olarak Tesla'nın Model S'nin tam şarj ile kat ettiği mesafeden daha fazlasına denk geliyor.



Samsung otomobilleri daha fazla pil hücresi ile donatmak yerine daha fazla ağırlık ekledi. Buna bir de akıllı telefonlarına benzer hızlı şarj özelliğini ekleyerek tüketicilerin mesafe endişelerini giderecek çözüm sunmayı başarmış görünüyor.



Samsung SDI'ın NAIAS 2017'de açıkladığı tek yenilik bu değildi. Şirket ayrıca 21700 silindirik bataryada duyurdu. Geliştirilmiş enerji yoğunluğu, güç ve performans sunan 21700 bataryasına büyük EV otomobil üreticileri çok daha fazla odaklanıyor.



Samsung SDI



http://www.teknotalk.com/samsung-ev-pil-20-dakika-sarj-ile-500-km-52606/