Samsung Dijital Kamera Pazarından Çekilme Kararı Aldı

1938 yılında kurulan Güney Kore merkezli tüketici elektroniği üreten ve geliştiren teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başararak, sektörde büyük çaplı bir şaşkınlık yarattı. Dijital kamera pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren şirket, aldığı kararın ardından, dijital kamera alanında, sektörden çekilme kararı aldı.



Güney Kore basınında yer alan ve üst düzey bir Samsung yöneticisinden geldiği söylenen açıklamaya göre Samsung, aldığı radikal kararın ardından, artık dijital kamera üretmeyecek ve satmayacak.



En son 2015 yılında kullanıcılarına sunduğu son modeli NX500 aynasız kamera modelinin ardından Samsung, yapılan açıklamalara göre, yeni bir dijital kamera pazarı oluşturmayı hedefliyor. Yetkililer tarafından şimdilik konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da, uzmanların görüşüne göre atılması planlanan adımlar şirketin yeni politikalarını belli etmeye yetiyor.



Dijital kamera pazarından çekilerek, kendisine yeni bir kamera kategorisi oluşturma amacıyla hareket ettiği tahmin edilen Samsung'un, henüz netlik kazanmasa da, ilerleyen zamanlarda akıllı telefonlar ve VR için kamera üretmesi şu an geçerliliğini koruyan beklentiler arasında.