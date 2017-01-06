Samsung'dan Yeni Akıllı Buzdolabı!

Samsung, CES 2017'de geniş bir akıllı buzdolabı listesi duyurdu. Artık daha önce piyasaya çıkanlara ek olarak on farklı model daha sunan Samsung, geçen yılki yazılımın güncelleştirilmiş bir sürümü olan Family Hub 2.0'ı da bu modellere ekliyor.



Cihazların ön kısmında 21,5 inç'lik bir ekranda görüntülenen Family Hub 2.0, kullanıcıların bir profil oluşturmasına, akıllı telefonuna bağlamalarına, fotoğraflar, notlar ve el yazısı mesajları gibi öğeleri gerçek zamanlı olarak yüklemelerine olanak tanıyan, aile hayatı etrafında tasarlanmış, evde olmadığınız zamanlar da çalışan bir uygulama.



Family Hub 2.0 ayrıca Grubhub, Nomiku, Glympse, Ring, Spotify ve iHeartRadio gibi uygulamalarla birlikte çalışabiliyor. Avrupa'nın süpermarket devi Lidl gibi markalar da bu platforma katılıyor.



Akıllı buzdolabında daha önce Windows 10 ve Cortana'yı kullanan, şimdi ise yeni modellerini duyuran LG ile rekabet eden Samsung, dahili dokunmatik ekranın yanı sıra sesli komutlar kullanarak buzdolabı ile de etkileşim kurmanızı sağlıyor. Alışveriş siparişi vermek veya listeye öğe eklemek gibi görevler, Samsung'un ses teknolojisini kullanarak kolaylaşıyor ve daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda uygulama destekleniyor.



Akıllı bir buzdolabına ihtiyacınız olmayabilir ama eliniz yemek kırıntılarıyla kaplıyken sadece sesinizle alışveriş listenizi güncelleyebilmek, hatta bunu dışarıdan telefonunuzla yapabilmek oldukça kullanışlı görünüyor.