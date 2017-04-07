Samsung'dan Sınırları Tanımayan Reklam
Samsung'un kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı ve en öne çıkan özelliği ekran genişliği olan Galaxy S8'in sınırları kır temalı reklamı yayınlandı.
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