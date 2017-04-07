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Samsung'dan Sınırları Tanımayan Reklam
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Samsung'dan Sınırları Tanımayan Reklam

Samsung'un kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı ve en öne çıkan özelliği ekran genişliği olan Galaxy S8'in sınırları kır temalı reklamı yayınlandı.

Samsung'dan Sınırları Tanımayan Reklam

Samsung'un kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı ve en öne çıkan özelliği ekran genişliği olan Galaxy S8'in sınırları kır temalı reklamı yayınlandı.

Kaynak: Dunya.com

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