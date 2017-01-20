Samsung'dan E-ink Ekranlı Kılıf!

Samsung'dan yeni bir patent daha göründü. Güney Koreli şirketin aldığı patentler, genelde fazlasıyla fütürist olarak nitelendirilse de bu kez ortaya çıkan örnek hızla hayata geçirilebilecek gibi görünüyor. Öte yandan hayata geçirildiği an itibariyle de kullanıcılar tarafından çok çabuk kabul görmesi mümkün.



1935 yılında alınan ilginç patent!



Samsung'un yeni patenti, Flip Cover adını taşıyor. Görünümü itibariyle S-View Flip kapağına benzeyen ve bir koruyucu kapak gibi görünen bu patent, S-View Flip'in aksine ön yüzünde iki pencere sunuyor. Evet, bu pencerelerden telefonun ekranı görünüyor tabii ancak bir farkla: Bu pencereler, kendiliklerinden e-ink görüntü sunuyor.



Yani, Flip Cover'ın kapağı kapalıyken telefonunuzun ekranını iki pencereden e-ink olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranların mürekkep görüntü sunması elbette pil tüketimi için harika haber. Patentin ne zaman hayata geçirileceği ve piyasada olacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Belki bir şekilde Galaxy Note 8 ile beraber görebiliriz.