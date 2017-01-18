Samsung'dan Beklenen Açıklama Geldi!

Samsung, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile lideri Jay Y. Lee'ye yöneltilen rüşvet verme iddialarının "kabul edilemez olduğunu" söyledi. Samsung Group, üçüncü nesil liderleri Lee için tutuklama kararı isteğine cevap olarak yaptığı e-posta açıklamasında, bu kararı anlamanın çok zor olduğunu belirtmekteydi.



Davacıların, NPS yöneticisi Moon Htung-pyo'nun iddianamesinde Başkan Park Geun-hye'nin 2015 yılında Samsung C&T Corp ile Cheil Industries Inc'in birleşimine yardımcı olmak için bir emir aldığı söylenmekteydi.



Moon, gücü kötüye kullanma ve yalancı şahitlik yapmak ile suçlanmakta. Moon, Aralık 2016 tarihinde dünyanın üçüncü en büyük emeklilik vakfının geçtiğimiz yıl Samsung Group ile ilgili iki firmanın birleşmesini destekleme emri verdiğini doğrulamasının ardından tutuklanmıştı. O sırada Moon, NPS'nin gözetimini yapan sağlık bakanlığının lideriydi.



Araştırmacılar, geçtiğimiz hafta Lee'yi, yolsuzluk davasında bir şüpheli olarak 22 saat boyunca sorgulamışlardı.



Davada Lee, Choi Soon-sil'e bağlı olan organizasyonlara yaklaşık olarak 36.42 milyon dolarlık rüşvet vermek ile suçlanmakta. Choi Soon-sil, yolsuzluk davasının merkezinde yer alan başkanın bir arkadaşı ve bu rüşvetlerin, firmanın üzerindeki kontrolünü sağlama almak ve 2015 yılındaki birleşmeyi tamamlamak için yapıldığı iddia edilmekte.



Babası Lee Kun-hee'nin ardından 2014 yılında Samsung Group liderliğine gelen 48 yaşındaki Lee, aynı zamanda zimmete geçirme ve yalancı şahitlik ile de suçlanıyor...