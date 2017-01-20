Samsung'dan 20 Dakikada Yüzde 80 Şarj!

Samsung her alanda ilerliyor desek yeridir. Zira bir taraftan yeni akıllı telefonu Galaxy S8'i hazırlayan şirket, yalnızca akıllı telefon alanıyla sınırlı değil elbette. Ancak şirketin otomotiv konusunda yaptıkları da hiç beklenmeyecek cinsten. Samsung, yeni duyurduğu pil hücresi ile, elektrikli araçların geleceği için önemli rol oynamayı hedefliyor.



Galaxy akıllı telefonlarda yer alan bataryaları da tasarlayan Samsung SDI, yeni tanıttığı yüksek enerji yoğunluklu piliyle, elektrikli araçlara hem daha uzun mesafe kat edebilme imkanı sunuyor, hem de hızlı şarj olanağı tanıyor. Yeni pil hücreleri, yaklaşık 20 dakikada şarj edilebiliyor. Bunun sonucunda da 600 km'ye kadar sürüş mesafesi sağlıyor.



Samsung'un bu duyurusunu kısaca Tesla ile karşılaştırırsak, Tesla'nın süper şarj cihazları, 30 dakikalık süre içinde otomobili şarj edebilirken, 273 km'ye kadar mesafe olanağı tanıyor.



Samsung'un yeni batarya hücrelerinin seri üretime geçmesi içinse biraz zaman var. Şirketin tahminleri 2021 yılını işaret ediyor. Öte yandan Tesla da bu süre içinde boş durmayacak elbette. Gelen bilgilere göre Tesla'nın üzerinde çalıştığı konu, süper şarj süresini 5 - 10 dakikaya kadar indirme üzerine.