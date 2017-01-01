Samsung Ch711 Geliyor!

Samsung'un kısa bir süre önce duyurduğu ancak tanıtımını CES 2017 fuarında yapacağı yeni monitörleri hazır. Özellikle oyunculara hitap edecek olan kavisli ve Quantum dot teknolojili Samsung CH711, 27 ve 31.5 inç boyutlarında bulunabilecek. Monitörün önemli detayları arasında 2560x114 piksel çözünürlük sunması ve 1800R sarmalayan görüntüye sahip olması yer alıyor.



Samsung'un oyuncuları da kapsayan yeni monitörü, oyun severlerin OLED monitörlerde karşılaştıkları Input Lag derdinden kurtarmayı hedefliyor. Özellikle daha geniş ekranlı monitöre terfi etmek isteyen veya televizyonlarla benzer hamleyi yapmak isteyen oyun severlerin genellikle karşılaştığı Input Lag'in, Samsung'un yeni kavisli monitörlerinde olmayacağı iddia ediliyor. Elbette nihai kararımızı, monitörleri yakından inceleme şansı bulduğumuzda söyleyeceğiz.



Samsung CH711 olarak tanıtılacak olan 27 ve 31.5 inç boyutlu monitörler, 178 derecelik görüş açısı sunması, sRGB renk skalasını yüzde 125 oranında arttırması ve 3000: 1 tipik kontrast oranı sağlaması gibi dikkat çekici teknik detaylarının yanında tasarımıyla da etkileyici. Kabloları monitörün altındaki stant içinde toplayan monitör, beyaz renkli yapısıyla göz dolduruyor.



Samsung CH711, CES 2017 fuarında yer alacak. Samsung'un ayrıca aynı fuarda GFG70 ve CF791 model 2 farklı Quantum dot monitörünü de tanıtması bekleniyor.