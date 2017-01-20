Samsung'a Nefes Aldırtan Karar!

Samsung'da sular bir türlü durulmuyor. Ortaya çıkan son skandal, geçtiğimiz sene yaşanan Note 7 skandalını fersah fersah gölgede bırakacak cinsten. Zira Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, devlet desteği almak için rüşvet verdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.



Samsung'dan Beklenen Açıklama Geldi!



Hakim karşısına çıkartılan Lee Jae-Yong, duruşmanın ardından gözaltına alınarak merkeze nakledildi. Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşma sonrası çıkan kararsa, Lee Jae-Yong'un serbest bırakılması yönünde oldu. Her ne kadar şimdilik gülen taraf Lee Jae-Yong olsa da mahkeme sürecek.



Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong için çıkan karar şimdilik ona ve Samsung'a nefes aldırmış gibi görünüyor. Ancak Lee Jae-Yong'un ülkeden çıkması yasaklanmış durumda. İddiaları reddeden Lee Jae-Yong için nasıl bir karar çıkacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz.