Samsung'da sular bir türlü durulmuyor. Ortaya çıkan son skandal, geçtiğimiz sene yaşanan Note 7 skandalını fersah fersah gölgede bırakacak cinsten. Zira Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, devlet desteği almak için rüşvet verdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.
Samsung'dan Beklenen Açıklama Geldi!
Hakim karşısına çıkartılan Lee Jae-Yong, duruşmanın ardından gözaltına alınarak merkeze nakledildi. Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşma sonrası çıkan kararsa, Lee Jae-Yong'un serbest bırakılması yönünde oldu. Her ne kadar şimdilik gülen taraf Lee Jae-Yong olsa da mahkeme sürecek.
Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong için çıkan karar şimdilik ona ve Samsung'a nefes aldırmış gibi görünüyor. Ancak Lee Jae-Yong'un ülkeden çıkması yasaklanmış durumda. İddiaları reddeden Lee Jae-Yong için nasıl bir karar çıkacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Samsung'a Nefes Aldırtan Karar!
Samsung'un canını fazlasıyla sıkan skandalda ilk gülen, yine Samsung cephesi oldu.
Samsung'da sular bir türlü durulmuyor. Ortaya çıkan son skandal, geçtiğimiz sene yaşanan Note 7 skandalını fersah fersah gölgede bırakacak cinsten. Zira Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, devlet desteği almak için rüşvet verdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.