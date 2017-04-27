Samsung, 2013 Yılından Bu Yana En Yüksek Çeyrek Dönem Karını Elde Etti

Teknoloji devi Samsung, Perşembe günü yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğindeki kar oranının yükselerek, 2013 yılında görülen en yüksek çeyrek dönem karını yakaladığını belirtti.



Bütün bu süreç boyunca Galaxy Note 7 skandalı gibi bir sorunun üstesinden gelmeye uğraşan Samsung, bunun yanında ürettiği çiplerle hızlı bir yükseliş yakalamayı başardı ve karlılık oranını arttırdı. Samsung'un faaliyet karının 8.75 milyar dolar olması beklenirken, bir sonraki çeyrekte Galaxy S8 telefonlarının satışa çıkmasıyla, bu rakamın artacağı da düşünülüyor.



Ocak-Mart dönemindeki faaliyet karı olarak Asya'daki en değerli şirket olarak gözüken ve hisselerinin toplam piyasa değerinin 9.9 trilyon wonu (8.75 milyar dolar) bulmasıyla Samsung'un 2013 yılındaki değerlerini yakaladığı düşünülüyor.



Samsung'un çip üretim işi ise şirketin en kazançlı kollarından biri olarak gözüküyor ve yaklaşık 6.3 trilyon dolarlık faaliyet karı elde ettiği belirtiliyor.