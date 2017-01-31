Samsun Yolda Kalan Araçları Üzerlerine Oturarak Kurtardılar

Yolda kalan araçları üzerlerine oturarak kurtardılar (2)



SAMSUN'A BEYAZ ÖRTÜ



Samsun'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı deniz kenarında 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. 8 ilçedeki grup yollarının çoğunun ulaşıma kapandığı belirtildi.



Samsun'da kar yağışı bugün de etkisini sürdürerek devam etti. Kar nedeniyle kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bir çok kişi karla kaplı olan ve buzlanan yollarda yürümekte zorlandı. Araçlar yolda kalırken yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları kent merkezinde yetersiz kaldı. Kar kalınlığı Samsun kent merkezinde deniz kenarında 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Samsun Port Limanı'nda sis nedeniyle görüşün azalmasından dolayı gemi trafiğine de zaman zaman ara verildiği belirtilirken Yeşilyurt ve Toros iskelelerinin kötü hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapalı olduğu ifade edildi.



ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI



Öte yandan kar nedeniyle İlkadım, Canik, Atakum, Terme, 19 Mayıs, ayvacık, alaçam, Yakakent ilçeleri'nde mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarının çoğunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin greyderler ve kepçe ile yolları açmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca Esat, Tahnal, Güzelvatan ve Tacalan Mahalleri'ne elektrik verilemediği açıklandı. Sokak hayvanları da kan nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandı. Öte yandan kar kent merkezinde kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Samsun Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından ise çığ ve zirai don uyarısında bulunuldu.