Samsun Yedaş Genel Müdürü Aktürk: 16 Nisan Için Ilave Tedbirlerle Görevimizin Başındayız

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, düzenlenen basın toplantısında kurumun 2016 yılı çalışmaları ve 2017 yılı yatırım planları ile ilgili bilgi verdi. Aktürk, özellikle bu yıl yapılacak alt yapı çalışmalarda kırsal bölgelere ağırlık vereceklerini söyledi. Aktürk, 2016 yılında 141 milyon 214 bin şebeke yatırımı yaptıklarını 2017 yılında ise 240 milyon 31 bin TL şebeke yatırımı yapmayı planladıklarını söyledi. Bir basın mensubunun 16 Nisan pazar günü yapılacak anayasa Değişikliği Referandumu için elektrik kesintileri ve sandık güvenliği hassasiyeti konusunda ek tedbirler alınıp alınmadığı ile ilgili sorusu üzerine Aktürk, "Seçim güvenliği konusunda tabii ki ek tedbirlerimiz vardır. Bunu hem Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı hem de Valiliklerimizle koordineli olarak yapıyoruz. Aslında ekstra bir durum değil bizim açımızdan teknik olarak bakıldığında ama her zaman 7/24 hizmet veren bir şirket olarak seçim günü de biz ilave tedbirlerle görevimizin başında olacağız. Bu soru bana yakın zamanda SAMGAZ'ın yaşadığı doğalgaz kazası ile ilgili günü hatırlattı. o gün bizim normal sisteme gelen çok üzerinde bir taleple karşılaştık ama o kazadan haberimiz olduğu andan itibaren arkadaşlarımız hemen bir kriz durumuna geçtiler ve şebekeyi vatandaşa asgari ölçüde yansıyacak şekilde yönetmeye çalıştılar. Tabi işin doğasında var her zaman varola gelen talebin üzerinde bir talep gelmesi halinde evinizde bile bir cihaz bağladığınızda sigortalar atıyor. Bunlar arıza değil aslında. Bu gibi işin tabiatına uygun olan gelişmelerin dışında ekstra bir problem yaşamadık. o 48 saati çok iyi bir şekilde yönettiler. Dolayısıyla buradan da yola çıkarak şunu söyleyebilirim bize düşen kısmıyla o gün için görevimizin başındayız" dedi.