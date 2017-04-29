Samsun Valisi Şahin Açıklaması

Samsun Valisi İbrahim Şahin, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasına ilişkin, "Ne telefonuma yüklediğim ne kullandığım vaki iken bu çirkef yapının içine beni çekmeye çalışanlarla hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim." açıklamasında bulundu.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Eski TRT Genel Müdürü'nde ByLock tespit edildi" şeklinde tamamen asılsız iftira ve "Çamur at, izi kalsın" tarzındaki yalan haberin önce bir internet haber sitesinde yayımlandığını, daha sonra alıntılanarak yayıldığını bildirdi.



AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın danışmanı, 2003-2005 yıllarında PTT Genel Müdürü, 2005-2007 yıllarında aynı bakanlıkta müsteşar, 2007-2014 yıllarında da TRT Genel Müdürü olarak çalıştığını anımsatan Şahin, 2014 Eylül ayından bu yana da Samsun Valiliği görevinde bulunduğunu belirtti.



Hiçbir şekilde bir yanlışa düşmeden, ülkesine, bayrağına, milletine hizmeti şiar edinmiş onurlu bir bürokrat olarak görevini sürdürdüğünü ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Medyada duyuncaya kadar ne olduğunu bilmediğim bir uygulamayı kullandığımı haber yapmak, en hafifinden ahlaksızlık, şerefsizlik ve namus yoksunu bir davranış biçimidir. Beyazla siyahın yer değiştiği, doğrularla yanlışların saf değiştirdiği, gerçeklerle yalanların çarpıtıldığı bir ortamda sessiz kalmayı denedim ama daha fazla sessiz kalmakla yalan söyleyenlerin halkı inandırmayı başardıklarını görünce açıklama yapmayı zorunlu gördüm. Ne telefonuma yüklediğim ne kullandığım vaki iken bu çirkef yapının içine beni çekmeye çalışanlarla hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim.



Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla bu kadar yakın çalışan biri olarak onlara ihanet edecek kadar kansız biri değilim ancak bilinmelidir ki iftira atan ve elindeki kalemin şehvetine kapılanların birer birer attıkları çamurun içine battıklarını kamuoyunda görmekteyiz. Bu aşağılık iftirayı atanların peşini hiçbir şekilde bırakmayacak ve gerek cezai, gerek hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım."