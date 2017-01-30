Samsun'un Karla İmtihanı

Samsun'da 24 saattir aralıksız süren yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Kent merkezinde 20 santimi bulan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, zincir takmayan araçlar da yollarda kaldı.



Dün akşamdan beri aralıksız yağan kar yağışı, Samsun'da çileye dönüştü. Çoğu mahallenin yollarının kapalı olmasından dolayı dolmuş duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Yoğun kar yağışı ve soğukta uzun süre dolmuş bekleyen vatandaşlar, yolların biran önce açılmasını istedi.



Araçlarına zincir takmadan yola çıkan araç sürücüleri de rampa yollarda patinaj yaparak yolda kaldılar. Çevredeki vatandaşların araçların üzerine çıkması veya arkadan itmesi sonucu araçlarını kaldıkları yerden çıkarmaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadılar.



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Ocak 2017 Salı günü 1 gün süreyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi. - SAMSUN