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Samsun'un Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Samsun'un Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Samsun'un Bazı İlçelerinde Eğitime Kar Engeli

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Alaçam, Atakum, Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerinde taşımalı eğitimde okula gelemeyen öğrencilerin izinli sayılacağı, Canik ilçesinde bağlı tüm köy okullarında da yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

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Salıpazarı, Vezirköprü, Çarşamba, 19 Mayıs, Ayvacık, Asarcık, 10 Ocak, Samsun, Alaçam, Atakum
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