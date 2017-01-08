Samsun'un 5 İlçesine Kar Tatili

SAMSUN'un 5 ilçesinde yoğun kar yağışı okullar yarın için 1 gün tatil edildi.



Samsun'da dün gece başlayan kar yağışı bu gün de etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda kar nedeniyle yarın Asarcık, Kavak, Havza, Vezirköprü ve Çarşamba ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu. - Samsun