Samsun Sahilleri Yamaç Paraşütleri ile Renklendi

Samsun'da sahiller yamaç paraşütleri ile renklendi.



Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları güneşli havayı fırsat bilerek Atakum sahilinde yer çalışması yaptı. Paraşütçülerin yer çalışması sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Sahilde gezinti yapan vatandaşlar yamaç paraşütçülerinin çalışmasını ilgiyle izledi. Yerde rüzgara karşı denge çalışması yapan paraşütçüler sahili şenlendirdi. Türk Hava Kurumu ve Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü Eğitmeni Ekrem Çavuş, kursiyerlere verdikleri yer derslerinden sonra uçma eğitimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Canik ilçesine bağlı Gültepe mevkisinde hem uçuş yaptıklarını hem de eğitim verdiklerini anlatan Çavuş, bu işe meraklı olanları kurslara beklediklerini ifade etti. Paraşütçüler yazın yapılacak etkinliklere hazırlanıyor. - SAMSUN