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Samsun, Riyad Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı
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Samsun, Riyad Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 7-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Riyad Turizm Fuarı"nda Samsun tanıtıldı.

Samsun, Riyad Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Riyad Turizm Fuarı"nda Samsun tanıtıldı.

Riyad'da gerçekleştirilen turizm fuarında Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölge turizmi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından açılan, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) işbirliği ile desteklenen stantta katılımcılara tanıtıldı. Fuardaki standımızda OKA'dan, Samsun Büyükşehir Belediyesinden, Samsun Ticaret Odası'ndan yetkililerle birlikte 3 otel, 1 seyahat acentesi ve 2 hastaneden toplam 13 kişi görev yaptı.

Direkt uçuş talebi

Bölgede son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turist sayısının artışı doğrultusunda, bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına ilgili kurum ve acentelerle birebir görüşmeler gerçekleştirilerek bağlantılar kurulmaya çalışıldı. Bu görüşmeler sonucunda taleplerin kontrata dökülebilmesi, turizmciler açısından bu pazarın büyüyeceğinin göstergesi olarak algılandı ve turizmcileri memnun etti. Bu talebin ileriki yıllarda artarak devam edebilmesi için acentelerin direkt uçuş istekleri bir kez daha dile getirildi. Direk uçuş konusunda kurumlar arasında gerçekleşecek diyalog ve işbirliği ile birlikte bölge turizmine verilecek katkının daha da üst seviyelere çıkabileceği üzerinde duruldu. - SAMSUN

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Ve Sanayi Odası, Körfez Ülkeleri, Suudi Arabistan, turizm sektör, turizm bakan, turizm müdür, Karadeniz, Arabistan, 10 Nisan