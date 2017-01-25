Samsun Polisi 6 Kilo Bonzai Ele Geçirdi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde yaptıkları operasyonda toplam 6 kilo 51 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet 50 miligram amonyak, yaklaşık 50 gram kokain ele geçirerek konuyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sürülecek olan uyuşturucu maddelere ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında edinilen istihbari çalışmalar neticesinde bugün Samsun'da İstanbul'dan otobüsle gelen B.V., (40) isimli kişiy takibe aldı. Otobüsün Çarşamba İlçesi'nde bulunan dinlenme tesislerine girdiği esnada B.V., otobüsten inerek bagaj bölümündeki valizini alarak tesis içerisinde bulunan 34 KK 7524 plakalı otomobile bindi. Otomobile operasyon düzenleyen polis, B.V. ve otomobilde bulunan S.Y. ile F.A.'yı gözaltına aldı.



Polis otomobilde ve bagajına yaptığı aramada B.V.'nin valizi içerisinde 6 ayrı paket halinde toplam 6 kilo 51 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), bagaj kısmında bulunan uyuşturucu madde katkısında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet 50 miligram amonyak, otomobil içerisinde zulalanmış vaziyette 48,87 gram kokain maddesi elde geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ilgli soruşturma sürüyor.