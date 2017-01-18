Samsun Peder'in Yeni Başkanı Aydın Oldu

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği (PEDER) Samsun Şubesi'nin yeni başkanı emekli polis memuru Sadık Aydın oldu.



Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden eski PEDER Samsun Şube Başkanı Başkomiser Metin Çağlarırmak'ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Polis Memuru Sadık Aydın getirildi.



PEDER Yönetim Kurulu Üyeleri yaptıkları toplantıda yeni dernek başkanını seçerek görev dağılımı yaptı. Buna göre yönetim kurulu şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Yılmaz, Başkan Yardımcısı Maksut Yılmaz, Muhasip Üye Kanra Türköz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Yaslan ve Bilal Erim. - SAMSUN