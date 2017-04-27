Samsun Mmo'da "Yalıtım Trendleri" Semineri

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi ve bir yalıtım firması işbirliğinde "Gelişen Yalıtım Trendleri ve Yalıtım Ürünleri Semineri" düzenlendi.



Odanın konferans salonunda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan yaptı. Gürkan, MMO'nun, TMMOB ile birlikte enerjinin verimli kullanabilmesi, enerji kayıplarının önüne geçilebilmesi için birçok çalışma yaptığını anlattı.



"Faturası hepimize çıkıyor"



Halen uygulanmakta olan "Binalarda Enerji Performansı" yönetmeliğinde TMMOB ve MMO Genel Merkezi bünyesinde yapılan çalışmaların birçoğuna katıldığını hatırlatan Kadir Gürkan, "Gelişen Yalıtım Trendleri ve Yalıtım Ürünleri" hakkında bilgilendirmede bulundu. Kadir Gürkan, şunları söyledi: "Tasarım, uygulama ve kontrol süreçlerinde meslektaşlarımızın hepsi yer alıyor. Mekanik tesisat, yalıtım projesinin tasarımı ve kontrolünü yapanlar odamızın üyeleridir. Ürünün uygulamasından halkın kullanımına geçen süreçte koordinasyon eksikliği olduğunu bulunduğumuz her masada söylüyoruz. Tasarıma aykırı ve yanlış uygulamalar kontrol edilmediğinde bunun faturası hepimize çıkıyor. Enerji ithalatının ve bütçe açığının bunun sonucu olduğunu söyleyebiliriz."



Genç mühendislere istihdam imkanı



Enerji verimliliğinin ciddi bir kaynak olduğunu söyleyen Kadir Gürkan, "Bilinçli bir şekilde bu konunun üzerine eğilebilirsek beyaz yakalı ve mavi yakalı birçok meslektaşımıza ve ön lisans mezununa istihdam imkanı oluşturulur. Bunun yanı sıra ülkemizde enerji alanında sürdürülebilir rekabet açısından önemli avantajlar sağlanır. Bu durum hem tüketiciye hem üreticiye yansır" dedi.



Seminerde yalıtım firmasından İnşaat Mühendisi Bengül Böke, çeşitli konu başlıklarında detaylı teknik bilgi aktardı.



Firmadan Maden Mühendisi Burak Batuhan Altuğ ise MMO Samsun Şubesi'ne etkinliğe verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



Seminerin ardından firma yetkilileri tarafından MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Er'e teşekkür plaketi takdim edildi. - SAMSUN