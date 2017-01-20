Samsun Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 6 emniyet mensubu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da belirlenen adreslere, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.





Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları D.D, G.K, H.D, O.Ö. ve S.E. ile polis memuru E.M. gözaltına alındı.





Söz konusu kişiler daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.