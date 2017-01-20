Samsun Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Samsun merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 9 emniyet mensubundan 8'i adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 gün önce Samsun merkez ve Terme ilçesi ile İstanbul'da belirlenen adreslere örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Daha önce meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürleri K.K. ve Ş.Ö, 3. sınıf emniyet müdürleri A.R.G. ve F.İ.S, 4. sınıf emniyet müdürü S.B, komiser yardımcısı T.İ. ile polis memurları A.A. ve A.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden polis memuru İ.E. ise işlemlerin ardından, emniyet müdürlüğünde serbest bırakıldı.





Bazıları örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı belirlenen zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital verilere de el konulmuştu.