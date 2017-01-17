Samsun Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Samsun merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü adliye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkez, Çarşamba ve Terme ilçeleri ile Ankara, Kayseri, İstanbul ve Kırklareli'de belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden S.B, M.B, A.K, C.P, Ö.E, F.E, G.G, İ.B, İ.K, G.K, E.A, M.M. ve S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.





Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, "himmet" adı altında maddi destekte bulundukları, toplantı ve gezilere katıldıkları ve örgüte üye oldukları iddia edildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Aynı operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.