Samsun Maarif Hareketi" Projesi

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun Maarif Hareketi" projesiyle, Vezirköprü ilçesindeki Paşaköy ilk ve ortaokulunun kütüphanesi için kitap toplanacak.



İlçedeki kurumlardan kitap desteği almak için başlatılan kampanya çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vezirköprü Adliyesi bina girişlerine kitap toplama kutuları yerleştirildi.



Paşaköy ilk ve ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, kendilerine destek vermeleri için İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan ve Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'ı makamında ziyaret etti.



Okul Müdürü Mustafa Altuntaş, kitap kutuları sayesinde kitap toplamayı amaçladıklarını söyledi.



Toplanacak kitaplarla okul kütüphanesinin zenginleşeceğini belirten Altuntaş şunları söyledi:



"Hiç kütüphanesi olmayan okullara da topladığımız kitaplar sayesinde kütüphane açmayı hedefliyoruz. Hem kurum yöneticilerinden hem de çalışanlarından olumlu tepkiler aldık. Kutulara ilk desteği de İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Cumhuriyet Başsavcımız yaptı."