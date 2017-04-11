Samsun- Krasnodar Uçak Seferleri Tekrar Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Rus uçak şirketi Rusline arasında imzalanan protokol ile birlikte Samsun-Krasnodar arasında yapılacak uçak seferlerinin ilkinin Mayıs ayında gerçekleştirilmesine karar verildi.



Uzun zamandır devam eden Türkiye-Rusya direkt uçuşlarında en yakın noktalardan birisi olan Samsun- Krasnodar uçuşları için gerekli adımlar ve imzalar bugün Samsun Büyükşehir Belediyesinde atıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Rusline uçuş şirketi Geliştirme Dairesi Başkanı Alexey Donchenko arasında ön protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte ilk uçuşların Mayıs ayında yapılmasına karar verildi.



Protokol imzasından önce konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bugün Rusya'nın Rusline havayolu şirketi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile birlikte ön görüşme yaptık. Bu ön görüşmenin sonucu olan ön protokol imzaladık. Bu protokol ile birlikte Mayıs ayı içerisinde başlatmayı planladığımız haftada 1 gün Krasnodar-Samsun Havaalanı uçuşlarını kapsayan bir görüşme yaptık. Protokolün ardından tanıtım, pazarlama, haber ve iletişim içerikli kampanya başlatacağız. Bu kampanyayı Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Ordu ve Sinop'ta etkin bir şekilde yürüteceğiz. Bu etkin pazarlama çalışmasının simetriğini de Krasnodar'da, Novorossisk'te ve o civardaki diğer yerleşimlerde Rusya şirketi aynı etkinlik ve tesirde çalışmalarını yapacak. Bu çalışmaları karşılıklı işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.



"Uçuşların durmaması için Krasnodar-Merzifon seferleri yapabiliriz"



Samsun-Çarşamba Havalimanında 1 Ağustos'ça başlayacak tadilat dolayısıyla uçuşların durmaması için bu süre içerisinde Merzifon-Krasnodar uçuşları yapmayı planladıklarını belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu çalışmanın bir küçük belirsizliği var. Bu belirsizliği önümüzdeki günlerde belirli hale getireceğiz. Mayıs ayında başlatacağımız Krasnodar-Samsun arasındaki uçuşu Rus şirketi ilk aşamada haftada 1 uçuş olarak istiyor. Yolcu potansiyelini gördükten sonra uçuş sayısını haftada 2'ye çıkartmak istiyorlar. Haftada 1 gün karşıya gidiş, 1 gün de karşıdan geliş olacak. 19 Mayıs öncesinde bu uçuşun gerçekleşmesi konusunda mutabakata vardık. Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havaalanı tamirat dolayısıyla kapanmasına dönük olan sorun onlar tarafından da bizim tarafımızdan da bu çalışmanın önündeki küçük bir kesinti gibi gözüküyor. Bu kesintiyi ortadan kaldırmak için Merzifon Havaalanı'nı kullanma yönünde Rus yetkililere başvuruda bulunduk. Rus yetkililer de bunu ilgili mercilere ileteceklerini söylediler. Onun ayrıca yürütülmesi gereken bir işlem olduğunu, Samsun'da yaşanan kesinti sonrasında Merzifon Havaalanı'nı kullanma sözünü şu anda vermelerinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Biz de bunu anlayışla karşılıyoruz. Çünkü Merzifon Havalimanı askeri havaalanından dönüştürülmüş bir havaalanı ve gümrük alt yapısı yok. Bu eksiklikleri Türk tarafı olarak biz tamamlayabiliriz belki ama bunu objektif olarak herkese anlatmamız gerekiyor. Belki Merzifon Havaalanı ile bu işe devam etmeyi başaramayabiliriz. Belki de çok iyi bir yolcu potansiyeli bulup haftada 2 uçuşa geçmek gibi bir ihtimalimiz var. Biz 2-3 hafta sonra haftada 2 uçuşa geçeceğiz, diye bir güvence vermekten de çekiniyoruz. Çünkü bu yolcu potansiyeli ile birlikte, tamamen ticari bir boyuta gündeme gelecek bir konudur" diye konuştu.



"Ölü proje olmaması için çalışıyoruz"



Projenin ileriki aşamalarda durmadan çalışması için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Belediyemiz, TSO ve Rus firma ile birlikte bu işi ölü doğurmamak, bunu canlandırıp büyütmek ve haftada 2 uçuşa çıkartmak, sonra uçuşlara Merzifon Havaalanında devam etmek ve tamirat bitince Samsun Havaalanına dönmek gibi bir sürecin iyimserliğini ve başarısının altına imza atmayı taraflar olarak arzu ediyoruz. İnşallah temennilerimiz olur. Mayıs ayının 2. haftasında Krasnodar-Samsun uçuşunu bu protokolle başlatacağımızı ifade edebiliriz. Bizim tarafta sorun olarak vize meselesi var. Onlar için Samsun'daki turizm potansiyelinden yararlanmak ve Samsun'daki işleri halletmek için havaalanına inip, 2 gün sonraki bir uçuşla geriye dönme olanağını isteyebilirler. Samsun'a katkı sağlayacak her projede bize destek veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na bu projede yanımızda oldukları için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



Murzioğlu: "Bu işin peşini bırakmadık"



Uzun süredir çalışılan projenin iş dünyasına katkı sağlayacağını dile getiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Uzun süredir beklenen Samsun- Krasnodar arasındaki uçuşlar için ilk adımı attık. Biz kurumlar olarak bu uçuşların şehrimize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Uzun zamandır bu işin peşini bırakmadık. Bazı olumsuzluklarla karşılaştık. Bundan sonra böyle bir olumsuzluk olmayacağını ümit ediyorum. Şehrimize ve ülkelerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Alexey Donchenko: "İlk uçuşlar Mayıs'ta yapılacak"



Mayıs ayında yapılacak uçuşların ardından duruma göre sefer sayılarını arttırabileceklerini söyleyen Rusline uçuş şirketi Geliştirme Dairesi Başkanı Alexey Donchenko, şunları söyledi: "Büyük bir çalışma yaptık. Umarım ki bu çalışmalar kısa sürede meyvelerini vermeye başlar. Bu çalışmalar sonrasında misafirler birbirlerine ziyaret etmeye başlayacak. Samsun- Krasnodar hesaplarına Mayıs ayında başlayacağız. Uçuşlarımız ilk zamanlarda haftada 1 sefer olacak. İlerleyen günlerde sefer sayılarını arttırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından 3 kurum arasında protokol imzalandı. - SAMSUN