Samsun - Kar Temizleyen Iş Makinesinin Çarptığı Yaya Öldü

Kar temizleyen iş makinesinin çarptığı yaya öldü



SAMSUN'un Alaçam İlçesi'nde karları temizlemek için çalışan iş makinesinin çarptığı 81 yaşındaki Abdulsadık Çakmak, hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Alaçam İlçesi Bafra Caddesi'nde meydana geldi. O.F.A.'nın kullandığı karayollarına ait iş makinesi, kar temizliği yaptığı sırada yoldan karşıya geçen Abdulsadık Çakmak'a çarptı. Başından yaralanan Çakmak, olay yerinde hayatını kaybetti. Abdulsadık Çakmak'ın cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken, iş makinesinin operatörü O.F.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.