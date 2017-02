Samsun İl Halk Sağlığı Müdürü: Her Yıl 164 Bin Kişiye Kanser Teşhisi Konuluyor

SAMSUN İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Ülkemizde her bir yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Türkiye'de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür" dedi.



Samsun İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklama yaptı. Kanserin, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Dr.Kasapoğlu, "Kanser toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanısıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açmıştır. Ülkemizde her bir yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Türkiye'de görülmekte olan kanserin sıklığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre daha düşüktür. Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur" dedi.



Kanserin yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olduğunu dile getiren Dr.Kasapoğlu, "Çevresel faktörler arasında da tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadı" diye konuştu.



