Samsun Hastaneye Gelemeyen Yaşlı Hastaya Evinde Ağız- Diş Tedavisi

Hastaneye gelemeyen yaşlı hastaya evinde ağız- diş tedavisi



SAMSUN Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından yürütülen evde sağlık hizmeti kapsamında yılda yaklaşık bin 200 evde, hasta ziyareti yapılıyor. Alzheimer hastası olan 85 yaşındaki Havva Coşkun, hastaneye gelmekte güçlük yaşadığı için yakınlarının yaptığı başvuru sonucunda evine gelen ekip tarafından ağız ve diş tedavisi gerçekleştiriliyor.



Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından gerek kronik hastalıkları gerek yaşadıkları kaza ve benzeri durumlar sonrasında hastaneye gelmekte güçlük yaşayan hastalara evde sağlık hizmeti veriliyor. Hastalar veya yakınları tarafından yapılan başvurunun değerlendirmesi sonucu hastaneye gelemeyen hastalar evlerinde ziyaret ediliyor. Seyyar diş ünitesi ve röntgen cihazını da kullanan diş hekimi hastayı evinde ziyaret edip kontrol yapıyor ardından tıbbi uygulamayı gerçekleştiriyor. Yapılan birden fazla ziyaretlerle hastalara protez, dolgu ve kanal tedavileri de yapılabiliyor.



İlkadım İlçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası olan Havva Coşkun, yakınlarının Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne yaptığı başvuru sonucunda evde sağlık hizmeti almaya başladı. Diş hekimi, beraberindeki ekiple birlikte Coşkun'un yaşadığı evine giderek ağız ve diş rahatsızlığı ile ilgili gerekli müdahaleyi yaptı. Protez tedavisi kapsamında Coşkun, 3'üncü defa ziyaret edildi.



Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Levent Kamalı, diş rahatsızlığı nedeniyle yakınları tarafından hastaneye getirilen Havva Coşkun'un görevliler tarafından evde sağlık ekibine yönlendirildiğini belirterek Ailelerinin hastamızı hastaneye gelip gitme konusunda yaşadıkları sorunu görünce bizde hastamızı evde sağlık hizmeti kapsamına aldık ve ekibimiz gerekli müdahaleyi yaptı. Tedavisi evinde yapılmaya başlandı. Evde sağlık ekibimiz kendisine protez hazırlığı yaptı tedavisi halen devam ediyor. Kendisi ve yakınları da bu şekilde bir tedavi uygulandığı için çok memnunlar diye konuştu.



Ayda yaklaşık 100 evde sağlık ziyareti yaptıklarını dile getiren Başhekim Kamalı, Yılda bin 200 evde evde sağlık ziyareti yapılıyor. Evde sağlık hastaları genellikle sistematik hastalıklarla da mücadele eden kişiler oluyor, ağız ve diş sağlığına gerekli önemi veremeyebiliyorlar. Dolayısıyla biz onları rutin olarak kontrol ederek akut acil durumları olmadan müdahaleleri yapmak istiyoruz. Onlara önleyici uygulamaları da yapmak istiyoruz. Kontrol ederek sıkıntılı bir duruma düşmelerini de önlemek istiyoruz. Evde sağlık uygulamamızdan, çeşitli sistematik rahatsızlıkları olan yatağa bağımlı kişiler ya da bunun yanında örneğin yaşadığı bir kaza sonucu ayağında yada bacağında bir kırılma şeklinde genç bireylere de evde sağlığa gidebiliyoruz. Hastaneye gelme konusunda sorun yaşayan hastalarımızı bulundukları yerlerde ziyaret ederek çeşitli meşakkatlerle karşılaşma risklerini minimize ediyoruz. Evde sağlık uygulamaları sırasında. Sabit protezler de yapıyoruz, dolgu ve kanal tedavileri de planlayabiliyoruz. Tedavinin şekline getirecekleri cihazlara karar veriyorlar, ekibin yaptığı planlama dahilinde, seyyar diş ünitesini seyyar röntgen cihazını da getirerek görüntüleme yapıp daha nitelikli bir tetkik ve tedavi yapabiliyoruz dedi.



Hastaneye gitmekte zorluk yaşadığını söyleyen Havva Coşkun, Allah devletimizden doktorlarımızdan razı olsun. Ben hem hastayım hem yaşlıyım gidip gelemiyordum eziyet oluyordu. Evimiz merkeze uzak. araç bulmak sıkıntı yürüyemiyorum yaşlılıktan şimdi doktorlar evimize geliyor Allah razı olsun bize büyük kolaylık verdiler şeklinde konuştu.



Kayınvalidesini tedavi için hastaneye götürdüklerinde hastanedeki görevlilerin kendilerine bu uygulamadan bahsettiklerini dile getiren Hayriye Coşkun ise Kayın validem ile beraber yaşıyoruz. Diş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdük bize orada 'Evlere gelip tedavi uygulayabiliyoruz teyzemizi uğraştırmayın' dediler. Adresi verdik gelip ilgilendiler annemin tedavisi devam ediyor. Biz kırsal bir bölgede yaşıyoruz hastaneye annemi götürmek çok zor oluyor. Böyle çok iyi oldu. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Tedavi de çok iyi gidiyor çok memnunum diye konuştu.