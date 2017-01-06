Samsun Gökyüzünde Kuşların Gösterisi Büyüledi

Samsun'da gökyüzünde adeta dans edercesine ilginç hareketler yapan kuşların oluşturduğu görsel şölen, vatandaşlar tarafından ceptelefonlarıile görüntülendi.



Samsun'da dün akşam üzeri gökyüzünde adeta dans eden kuşlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bir görsel şölen oluşturan kuşların bu birbirinden güzel hareketleri vatandaşların da dikkatini çekti. İzleyenlere adeta görsel bir şov sunan kuşları vatandaşlar da cep telefonları ile görüntüledi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gösteri, havanın kararmasıyla son buldu.