Samsun Göçük Altında Kalan Üç Işçi Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Göçük altında kalan üç işçi gözyaşları arasında toprağa verildi



SAMSUN'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında meydana gelen göcükte hayatını kaybeden üç işçi gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olay dün Atakum İlçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kevser Cami inşaatındaki kubbe yapımı sırasında beton dökülürken tabyaların çökmesi üzerine işçiler Erol Zaman (62), Ahmet Boz (62), damadı Necmi Keskin (43), Hüseyin Akyol, oğlu Uğur Akyol ile Hasan Temiz, ıslak beton ve kalasların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri göçükten Hüseyin Akyol, oğlu Uğur Akyol ile Hasan Temiz'i sağ olarak kurtarmayı başardı. Diğer üç kişinin ise cansız bedenleri bir süre sonra göçükten çıkartıldı. Cenazeler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.



Ölen Ahmet Boz, damadı Necmi Keskin ile Erol Zaman'ın cenazeleri bugün evlerinin önünde alınan helalliğin ardından İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'ndeki Merkez Camii'ne getirildi. Ölenlerin yakınlarının tabutlara sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası üç işçinin cenazesi omuzlara alınarak Kalkanca Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Cenaze törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, ölenlerin yakıları ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Akyol ile oğlu Uğur Akyol'un tedavilerinin devam ettiği, özel bir hastanede tedavi altnda tutulan Hasan Temiz'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.