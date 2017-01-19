Samsun Fuarlarında Kosgeb-Tüyap İşbirliği

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından 2017 yılında Samsun'da düzenlenecek 6 fuar KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği kapsamına alındı. Bu çerçevede, ilk olarak 09-12 Şubat 2017 tarihinde düzenlenecek "Samsun EV'leniyoruz Fuarı" da KOSGEB tarafından desteklenecek.



Konuyla ilgili olarak KOSGEB Samsun İl Müdürlüğünü ziyaret eden TÜYAP Bölge Müdürü Server Seçer, fuarlara verilen destek için teşekkür etti. KOSGEB desteği sayesinde fuarlara ilginin ve katılımın arttığını belirten Seçer, Samsun'un fuar kültürü olan bir şehir olduğunu ve gelecekte bu alanda marka şehirlerden biri haline geleceğini belirtti. Ayrıca TÜYAP Müdürü Seçer, "TÜYAP Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı, evlilik hazırlığındaki tüm çiftlerin düğün organizasyonu, konut projeleri ve ev dekorasyonu ile ilgili aradıkları her şeyi bulacakları bir fuar olacaktır. Bu noktada çeşitli etkinliklerle zenginleştirdiğimiz fuarımıza tüm tarafları ve evlenecek çiftleri bekliyoruz" dedi.



KOSGEB Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu ise KOBİ'leri geliştirmek için KOSGEB'in birçok destek modelinin bulunduğunu ve Yurt İçi Fuar Desteği'nin bunlardan sadece biri olduğunu söyledi. KOSGEB İl Müdürü Dursunoğlu, "KOSGEB olarak teknoloji geliştiren, üreten ve yatırım yapan KOBİ'lerimizi desteklemekteyiz. Bunun yanında yapılan üretimin, yeni pazarlar bulması sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Bu sebeple KOBİ'lerin yurt içi fuarlara katılımını teşvik etmek amacıyla fuar katılım giderlerine yüzde 60 oranında hibe destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, Samsun TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarlara işletme başına 50 m2 ye kadar olan alan için ve m2 başına maksimum 100 TL olacak şekilde destek sağlayacağız" diye konuştu.



Ayrıca, KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteği'nden yararlanmak isteyen KOBİ'lerin fuar başlangıç tarihinden en geç 3 işgünü önce KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapması gerektiğini hatırlatan Dursunoğlu, düzenlenecek fuarların KOBİ'ler açısından verimli geçmesi dileğinde bulundu. - SAMSUN