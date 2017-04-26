Samsun Emniyetin Imamları Gözaltında

Samsun7'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün (KOM), Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen 25 öğretmen gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleni bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı Koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Samsun merkez ve Çarşamba, Bafra, Terme, 19 Mayıs ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleştirilen 180 polisin katıldığı operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış olan 25 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile diğer delillere el kondu. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdüğü ve gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.