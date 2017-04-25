Samsun Doç.dr. Akbaş Selfie Çıktı Estetik Operasyonlar Patladı

Doç.Dr. Akbaş Selfie çıktı estetik operasyonlar patladı



SAMSUN'da bulunan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, selfie (öz çekim) çekiminin yaygınlaşmasının özellikle yüz bölgesindeki estetik operasyonların artmasına neden olduğunu söyledi. Doç.Dr. Akbaş, "Selfielerin artması ile beraber özellikle yüz bölgesi estetik operasyonlarında çok bariz çok belirgin bir artış oldu. İnsanların ameliyat kararı vermesinde artık o fotoğrafların çok büyük bir katkısının olduğunu görüyoruz" dedi.



Samsun'da bulunan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, özellikle son yıllarda selfie merakının artmasından dolayı estetik cerrahi operasyonlarda çok ciddi bir artış olduğunu söyleyerek bunu çok bariz bir şekilde gözlemlediklerini dile getirdi. İnsanların sürekli çektikleri selfieleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıklarını belirten Doç.Dr. Akbaş, "Çekilen bu selfielerin şöyle bir özelliği var hangi açıdan çektiğinize göre sizin burnunuzu farklı bir şekilde gösteriyor ve var olan bir kusuru da abartarak gösteriyor. Çünkü arkadaki ışığı ve açıyı çok ayarlama şansınız yok. Sadece iki elinizle belli açılardan çekebiliyorsunuz. Normalde fark edilmeyen kusur gibi görülmeyen bir kusurunuz direk olarak göze daha büyük ve artmış olarak gözüküyor. Bu da o insanı şuna sevk ediyor; her açıdan fotoğraf paylaşamıyor, ancak belli açılardan selfie çekiyor. Bazı insanlara dikkat edin sürekli paylaşım sitelerinde paylaştıkları selfie fotoğrafları hep aynı açıdandır. Çünkü sadece o açı ile o kusuru gizleyebiliyorlar. Diğer açıdan çektiklerinde o kusur çok bariz bir hale geliyor. Bize ameliyat için gelen hastalarımız özellikle neden ameliyat olmak istediklerini sorduğumuzda, nedir rahatsız eden diye sorduğumuzda en önemli sebeplerden birisi de ameliyat kararında 'Hocam selfiede çok kötü çıkıyorum' cevabı oldu" dedi.



Doç.Dr. Akbaş, insanın kendi kendine çektiği bir fotoğrafın insanın moral motivasyonunu bu şekilde etkilemesi ve ameliyata kadar götürmesinin çok ilginç olduğunu dile getirerek "Bence psikologların da incelemesi gereken bir durum. Değişik açılar değişik ışık yansımaları burunda var olan veya yüzün başka bir kısmında var olan kusuru daha da abartıyor. ve normal günlü hayatta fark etmediği kusurları fotoğrafta çok bariz görüyor. O fotoğrafı analiz ediyor derinlemesine uzaklaştırıyor yaklaştırıyor ve kusuruna kafaya iyice yerleştiriyor. Altını çiziyoruz selfie çıktı estetik ameliyatlar gerçekten patladı. Son yıllarda bütün estetik cerrahlar kendi aramızda da konuşuyoruz herkesin ortak yargısı selflerin artması ile beraber özellikle yüz bölgesi estetik operasyonlarında çok bariz çok belirgin bir artış oldu. İnsanların ameliyat kararı vermesinde artık o fotoğrafların çok büyük bir katkısının olduğunu görüyoruz. Ameliyat olacak insan, ameliyat kararı verirken bir çok sebep olabilir ama bunlar arasında belki en önemlilerden bir tanesi işte o öz çekimler selfieler oldu günümüzde" şeklinde konuştu.