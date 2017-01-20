Samsun'dan Haleplilere Yardım

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında temin edilen 125 ton un, Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.



Eğitim Bir-Sen Çarşamba temsilciliği tarafından başlatılan "İyiliği Yüklendik, Halep'e Yöneldik" yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 125 ton unun, Haleplilere gönderilmesi için ilçe meydanında tören düzenlendi.



Sendikanın Çarşamba Temsilcisi Osman Şafak, yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında 159 bin lira tutarında 2 bin 500 çuval un satın aldıklarını belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Suriye'de yaşanan dram karşısında sessiz kalamayacaklarını ifade eden Şafak, "Dünyanın egemenleri, sömürü düzenlerini devam ettirebilmek adına, kimi zaman Esed, kimi zaman kendi imalatları eli kanlı terör örgütleri, kimi zaman da adı her ne olursa olsun kendi diğer maşalarına destek sağlayarak, yaptıkları zulümlere göz yumarak ortak olurken, hatta Müslüman bazı devletler de onlara taşeronluk yaparken, Suriye'den yükselen sessiz çığlıklara merhem olmak için devleti ve milletiyle çaba harcayanların, hakkın ve hakikatin sesi olmaya çalışanların, yalnızca bu necip millet olduğunu görüyoruz." dedi.



Şafak, yardımların İHH aracılığıyla Haleplilere ulaştırılacağını, kendisi ve bazı gönüllülerinin de yardım tırlarına eşlik edeceğini kaydetti.



Daha sonra yapılan duanın ardından 5 yardım tırı bölgeye uğurlandı.