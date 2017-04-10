Samsun'dan Adıyaman'a Tütün Dolandırıcılığı

Samsun'dan Adıyaman'a kıydırmak için yaprak tütün getiren ve daha sonra 'Adıyaman tütünü' diye satmak isteyen dolandırıcıların tütününe el konuldu.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman girişinde tır içerisinde balyalar halinde 800 kilogram yaprak tütün ele geçirdi. Ele geçirilen tütünlerin Samsun'dan getirildiği ve Adıyaman'da kıyıldıktan sonra 'Adıyaman tütünü' diye piyasaya sürüleceği öğrenildi.



Ele geçirilen tütünlere el konulurken, tır şoförü İbrahim B. gözaltına alındı. - ADIYAMAN