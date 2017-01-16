Samsun'daki "Uyuşturucu Ticareti" Davasında Karar

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ile avukatları katıldı.



Sanık Mehmet A, duruşmadaki savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia ederek "Uyuşturucuyu kendi kullanıyorum. Bırakmaya çalıştım ama bırakamadım. Uyuşturucu satmadım. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, Mehmet A'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.



Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 Kasım 2016'da uyuşturucu ile yakalanan Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.