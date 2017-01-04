Samsun'daki Trafik Kazası

Samsun'da kamyonetiyle çarptığı iki Iraklı çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.



Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarparak ölümlerine sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa D. (24), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Mustafa D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan Yunus Emre İlkokulu öğrencisi Haşim Nalebi ve Muhammed Başer'in akraba oldukları öğrenildi.



Samsun'un İlkadım ilçesinde dün, Mustafa D, idaresindeki 55 ARP 12 plakalı kamyonet ile yolun karşısına geçmeye çalışan Irak uyruklu 12 yaşındaki Haşim Nalebi ile 11 yaşındaki Muhammed Başer'e çarpmış, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuklar, kurtarılamamıştı.



Olay sonrası sürücü gözaltına alınmıştı.