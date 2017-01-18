Samsun'daki Terör Operasyonu

Samsun'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubesi ekiplerince Tekkeköy ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda F.D, PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.



Zanlının ilçede bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenildi.