Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.D.H (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Samsun'daki Terör Operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.
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