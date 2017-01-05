Samsun'daki Silahla Yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yaptığı pideyi beğenmediği için tartıştığı müşterisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



A.Ş'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan pide ustası S.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen A.Ş. ise hakkında "basit yaralama" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Samsun'da dün yaptırdığı pideyi beğenmeyince parasını ödemeyeceğini söyleyen müşterisi ile arasında çıkan tartışma sonucu pide ustası S.Y, müşterisi A.Ş'yi tabancayla sol bacağından yaralamıştı.