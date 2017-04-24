Samsun'daki Öğrenci Servisi Kazası

Samsun'da 3 gün önce çarptığı 5 aracı hurdaya çeviren ve refüjdeki ağaçları söken öğrenci servis şoförü, kaza gecesi alkollü olmadığını söyledi.



İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 2. Bulvar'da Necatibey İlkokulu önünde 3 gün önce gece saatlerinde meydana gelen kazada, Yunus Emre Ç.'nin kullandığı 55 C 0549 plakalı öğrenci servisi, önce park halindeki 3 otomobile çarpmış, ardından refüjdeki ağaçları söktükten sonra 2 otomobile daha çarparak durabilmişti. Kaza anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedilmişti.



Kazayı anlatan öğrenci servis sürücüsü Yunus Emre Ç., "Kaza günü yağış olması nedeniyle aracım sağa doğru kaymaya başladı ve o sırada park halinde olan bir otomobile çarptım. Otomobile çarpmam ile birlikte direksiyon hakimiyetimi kaybedip refüje sürüklendim. Daha sonra frene bastım ancak aracım savruldu ve kavşakta park halinde olan 2 araca çarparak durabildim. Kazayı yapınca şoka girdim. Araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla inebildim. Daha sonra polisler gelip beni karakola götürdü. Onlara alkollü olmadığımı söyledim. Ancak buna rağmen alkol testi yaptılar. Yapılan testte de alkollü olmadığım ortaya çıkmıştır" dedi. - SAMSUN