Samsun'daki Kazada Ölen Öğrenci Toprağa Verildi
Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, Sinop’un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.
Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, Şebnem V.'nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden OMÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ozan Utku Taşkın'ın cenazesi Sinop'un Ayancık ilçesine getirildi.
Mali Müşavir Emin Taşın'ın oğlu olduğu öğrenilen Ozan Utku Taşkın için Ayancık Sahil Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taşkın, namazın ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - SİNOP