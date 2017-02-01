Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ocak'ta gözaltına alınan, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, idari personel ve işçilerden oluşan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'daki Fetö/pdy Soruşturması
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.