Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski 3 emniyet mensubu tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan resen emekli edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü A.G. (49), meslekten ihraç edilen polis memurları E.B. (32) ve H.T'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Nisan'da İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.